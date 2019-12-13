بدء رصف طريق الشيخ مبارك بأبوقرقاص بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، أعمال رصف عدد من الطرق والشوارع بالمركز ، حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز أعمال رصف طريق الشيخ مبارك بطريق المحيط تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا.



ويأتى ذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص.



ووجه رئيس المركز بسرعة الانتهاء من الطريق نظرًا لأهميته وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق .



من جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، منها حالة تعدى على مساحة 2 قيراط بالطريق الدائرى و حالة تعدى على مساحة 2 قيراط بطريق صندفا حالة تعدى على مساحة 250 م بطريق العاشر من رمضان بمدينة بنى مزار.





