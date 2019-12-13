انقطاع الكهرباء يومين في 3 قرى بأسيوط



أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط ، عن انقطاع الكهرباء عن 3 قرى يومي السبت والأحد لإجراء إصلاحات بشبكة الكهرباء .



وأكدت الإدارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قطع التيار الكهربائي عن قرى بني عدي وجحد و العزية بمركز منفلوط غدا السبت وبعد غد الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا لإجراء إصلاحات بشبكة الكهرباء .



ومن جهتها قامت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بإخطار المستشفيات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة تموين منفلوط لتعديل مواعيد عمل المخابز خلال فترة الانقطاع على أن تعود الكهرباء لعملها بشكل طبيعي يوم الاثنين القادم .

