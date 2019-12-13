ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقطاع الكهرباء يومين في 3 قرى بأسيوط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط ، عن انقطاع الكهرباء عن 3 قرى يومي السبت والأحد لإجراء إصلاحات بشبكة الكهرباء .

وأكدت الإدارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قطع التيار الكهربائي عن قرى بني عدي وجحد و العزية بمركز منفلوط غدا السبت وبعد غد الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا لإجراء إصلاحات بشبكة الكهرباء .

ومن جهتها قامت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بإخطار المستشفيات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة تموين منفلوط لتعديل مواعيد عمل المخابز خلال فترة الانقطاع على أن تعود الكهرباء لعملها بشكل طبيعي يوم الاثنين القادم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل الكهرباء عن مركز ومدينة المحلة للصيانة.. السبت

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء الصيانة.. السبت

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء الصيانة.. غدا

ترشيحاتنا

طرق الإقلاع عن التدخين نهائيا.. 13 خطوة تخلصك من النيكوتين

هناكل إيه النهاردة.. دجاج بورستيد وأرز مقلي وكب كيك بطاطا

شاهد..أول صورة لـ كهربا داخل النادي الأهلي

٣ جنود مجهولة وراء ضم كهربا للأهلي.. كواليس ومعلومات جديدة

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يلاحق كهربا .. ورمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي

بدون لحم وتكلفة أقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم

هناكل إيه النهاردة.. دجاج بورستيد وأرز مقلي وكب كيك بطاطا

تخفيض أسعار سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2020 اليوم في مصر حتى 35 ألف جنيه