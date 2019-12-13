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تعليم

اخبار التعليم | جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ بنات عين شمس.. الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع الوزارة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور

https://www.elbalad.news/4093954

غدا.. جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي

https://www.elbalad.news/4093927

الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"

https://www.elbalad.news/4093907

رئيس جامعة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

https://www.elbalad.news/4093860

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط

https://www.elbalad.news/4093792

تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعات

https://www.elbalad.news/4093602

التعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات" لتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة

https://www.elbalad.news/4093780

مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

https://www.elbalad.news/4093750

انطلاق مبادرة ماجد نجم حياتك تهمنا من هندسة حلوان

https://www.elbalad.news/4093756

تعرف على التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم

https://www.elbalad.news/4093598

طلاب طب بنها يطلقون حملة للتوعية بمرض الالتهاب السحائي

https://www.elbalad.news/4093701
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