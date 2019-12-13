اخبار التعليم | جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ بنات عين شمس.. الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع الوزارة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور



https://www.elbalad.news/4093954



غدا.. جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي



https://www.elbalad.news/4093927



الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"



https://www.elbalad.news/4093907



رئيس جامعة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ



https://www.elbalad.news/4093860



ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط



https://www.elbalad.news/4093792



تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعات



https://www.elbalad.news/4093602



التعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات" لتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة



https://www.elbalad.news/4093780



مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها



https://www.elbalad.news/4093750



انطلاق مبادرة ماجد نجم حياتك تهمنا من هندسة حلوان



https://www.elbalad.news/4093756



تعرف على التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم



https://www.elbalad.news/4093598



طلاب طب بنها يطلقون حملة للتوعية بمرض الالتهاب السحائي



https://www.elbalad.news/4093701

