اخبار التعليم | جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ بنات عين شمس.. الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع الوزارة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
https://www.elbalad.news/4093954
غدا.. جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي
https://www.elbalad.news/4093927
الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"
https://www.elbalad.news/4093907
رئيس جامعة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
https://www.elbalad.news/4093860
ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط
https://www.elbalad.news/4093792
تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعات
https://www.elbalad.news/4093602
التعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات" لتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة
https://www.elbalad.news/4093780
مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها
https://www.elbalad.news/4093750
انطلاق مبادرة ماجد نجم حياتك تهمنا من هندسة حلوان
https://www.elbalad.news/4093756
تعرف على التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم
https://www.elbalad.news/4093598
طلاب طب بنها يطلقون حملة للتوعية بمرض الالتهاب السحائي
https://www.elbalad.news/4093701
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
https://www.elbalad.news/4093954
غدا.. جامعة الزقازيق تبدأ برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي
https://www.elbalad.news/4093927
الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"
https://www.elbalad.news/4093907
رئيس جامعة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
https://www.elbalad.news/4093860
ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط
https://www.elbalad.news/4093792
تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعات
https://www.elbalad.news/4093602
التعليم توقع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات" لتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة
https://www.elbalad.news/4093780
مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها
https://www.elbalad.news/4093750
انطلاق مبادرة ماجد نجم حياتك تهمنا من هندسة حلوان
https://www.elbalad.news/4093756
تعرف على التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم
https://www.elbalad.news/4093598
طلاب طب بنها يطلقون حملة للتوعية بمرض الالتهاب السحائي
https://www.elbalad.news/4093701