بـ فستان أسود قصير | دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



وظهرت دنيا عبد العزيز خلال الصورة، مرتدية فستانا أسود قصيرا مكشوف الكتفين أبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة جذابة".



ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " متألقة كالعادة - تتجوزينى - جمالوا وهضامتو ياعالم - قلبى❤️".



يذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل " قيد عائلى"، الذى قام ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى .



ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع الذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.