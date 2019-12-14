إليسا تتألق في اقوى ليلة غنائية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا من أقوي حفلاتها علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والاعلامي والكاتب محمد فودة والنجمة ايمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.



وبدأت النجمة إليسا حفلها بالصعود علي المسرح، بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.



وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة إليسا، التي اعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.



وقدمت إليسا خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني" ، "وحشتوني" ، "كرمالك" ، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة"



وطالب الجمهور إليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم وكانت أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بتمون"، "اجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".



وقدمت إليسا عددًا من الأغنيات لنجوم اخرين من الزمن الجميل منهم اغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الواحلة وردة الجزائرية، وأغنية، " نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.



ومن جانبه .. أهدى خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية علي حضورها واحيائها حفلا غنائيا علي مسرح الأوبرا الخاص بها.



يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح أخر شهر ديسمبر الجارى.



حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع اعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقًا من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحًا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عالى من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.



وطرحت إليسا، مؤخرا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.