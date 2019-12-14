حوادث اليوم فى مصر.. مقتل سعودي في القاهرة.. تعذيب طفلة فى كفر الشيخ .. وفاة عروسين بالغاز

شهدت القاهرة وبعض المحافظات عدد من الحوادث بين قتل وتعذيب واختناق بسبب الغاز فى القاهرة انهى عامل وعاطل حياة شاب سعودي يدعى راجح الحارثي عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة بهدف السرقة و تم ضبطهما تبين من التحقيقات والتحريات أن الشاب السعودى راجح الحارثي 25 سنة حضر إلى مصر للعلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان واستأجر شقة بمنطقة النزهة وعثر على جثته مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة و سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية .
تبين من التحقيقات والتحريات أن الطفلة المجنى عليها شروق 4 سنوات تزوجت والدتها برجل مقيم بإحدى قرى مركز الرياض، وكانت تسكن مع أمها وزوج أمها وسرعان،ما اتهمت أمها في قضية سرقة بالإكراه وحكم عليها بالسجن 7 سنوات وشاءت الأقدار أن يدخل زوج أمها السجن هو الآخر ووالده - أيضًا- منذ شهور بسيطة، لتعيش الطفلة مع زوجة والد زوج أمها التى قامت بتعذيبها و حرقها من أجزاء حساسة في جسدها، حتى سمع الجيران استغاثة الطفلة وأبلغوا الشرطة.
تلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، بلاغا بقيام "ج.ح"، ربة منزل40 سنة مقيمة بعمارات المثلث بالرياض بالتعدي على طفلة تدعى شروق بالضرب وإحداث إصابات متعددة بها، وتم إخطار اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة على الفور، انتقل النقيب جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز الرياض، وتبين وجود آثار تعذيب وحروق بأماكن حساسة بجسدها، وتم نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وأن المتهمة تقوم مسئولة عن رعاية الطفلة؛ لقضاء والدة المجني عليها عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات وقررت النيابة، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بعرض المتهمة على المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة لأخذ عينة دم أو بول بها؛ لبيان عما إذا كان يوجد ثمة آثار لمواد مخدرة من عدمه، وتحديد تلك المادة إن وجد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمة.
التحقيق مع الام صاحبة ضرب وتعذيب طفلها فى الجيزة
وفى الجيزة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم صاحبة فيديو الاعتداء على طفلها وتعذيبه فى منطقة الطالبية والتى طالبته بالعيش مع والده و أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده؛ وبادرت النيابة العامة بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، بينما انتقلت النيابة العامة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ حيث تبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى مروان وأن الأخيرة هي أمه ؛فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على المتهمة تهانى صاحبة فيديو التعدي على نجلها مروان على مواقع التواصل الاجتماعى.
واعترفت المتهمة البالغة من العمر 36 عاما ربة منزل، بأنها على خلاف مع طليقها "والد الطفل" موظف بشركة بترول في السويس، وذلك عقب قيامه بتطليقها منذ عامين والزواج من اخرى.
وكانت مصادر أمنية، كشفت هوية الأم التى ظهرت في مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وتعذيبه وكأنها تنتقم منه.
وقالت المصادر، انه فور ظهور الفيديو وانتشاره، كثفت الأجهزة الامنية من جهودها لتحديد مكان وهوية الطفل، وتبين انه يدعى مروان ومقيم مع والدته بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.
وتابعت المصادر، انه فور تحديد موقع الفيديو تم إيفاد مأمورية أمنية الى موقع البلاغ وتبين ان الام هى الزوجة الثانية لوالد الطفل ومنفصل عنها ويدفع لها شهريا نفقتها.
كما تبين من التحريات الاولية أنها قامت بإرسال مقطع الفيديو لنجل زوجها الاكبر، وطالبته بالحضور للتحصل على شقيقه.
يقتل صديقه بسبب الخلافات المالية فى الشرقية
وفى الشرقية انهى بائع خردة حياة صديقه لحام والقى بجثته فى الترعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم وإحالتة لنيابة أبوكبير.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بإختفاء " سليمان ع " 37 سنة لحام منذ 20 يوما عن مسكنه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام،ومباحث أبوكبير وتبين من التحريات قيام " عبد الرحمن ع" 45 سنة بائع خردة، تربطه علاقة صداقة من خلال العمل بالمجني عليه، وإستدراجه لمكان بعيد عن السكن وقام بضربه علي رأسه لسرقته وقم بالتخلص منه بمياه مصرف ناحية قرية المشاعلة، دائرة مركز أبوكبير لوجود خلافات مالية بينهما تم القبض علي المتهم وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق معه.
وفاة عروسين فى بنى سويف بسبب الغاز
وفى بنى سويف لفظ عروسان انفاسهما مختنقين واصيب 4 اخرون أثر تسريب غاز منزلي داخل شقتهما بمنزل أسرة الزوج، بقرية قــاي في إهناسيا ببني سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي العام
تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بإصابة 6 من عائلة واحدة بقرية قاي باختناق إثر إستنشاقهم غاز فى المنزل وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، حيث توفي اثنان منهم مختنقين.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع داخل أحد منازل قرية "قاي" بمركز إهناسيا، نتيجة تسريب غاز منزلي، ونتج عنها وفاة عروسين هما: "محمد أ.م.س" 27 سنة، و"علا ر.ق" 18 سنة، وأصيب 4 آخرون من ذات الأسرة، هم: "فاطمة.س.ع" 60 سنة، "وليد.أ.م" 37 سنة، "أميرة.ج.د" 20 سنة، " نورا ع.م" 25 سنة، أثناء محاولتهم إنقاذ العروسين.
تم إيداع جثتي العروسين المتوفين، بمشرحة المستشفى التخصصي، وتم إسعاف المصابين الأربعة، وحالتهم الآن مستقرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثتي المتوفين لأسرتهما لدفنهما، بعد تصريح النيابة العامة بذلك.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة و أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم وعاطل سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .
بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 ، 8 الجارى وقام المتهمان بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بإفتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.
وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .
تم بإرشاد المتهمين ضبط متعلقات المجنى عليه عدد 2 هاتف محمول - حذاء رياضى - بعض الملابس بمسكن المتهم الأول تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.
وقال راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
وأضاف ابن عم راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.
وأشاد نجل عم القتيل راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ويصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ فى أماكن حساسة
وفى محافظة كفر الشيخ تجردت ربة منزل من الرحمة و عذبت طفلة بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ تقوم برعايتها بعد سجن والدة الطفلة بكي جسدها وأجزاء حساسة من جسمها بالنار، بحجة تهذيبها كونها تتبول على نفسها.
وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .
تم بإرشاد المتهمين ضبط متعلقات المجنى عليه عدد 2 هاتف محمول - حذاء رياضى - بعض الملابس بمسكن المتهم الأول تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.
وقال راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
وأضاف ابن عم راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.
وأشاد نجل عم القتيل راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ويصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ
تعذيب طفلة فى كفر الشيخ فى أماكن حساسة
وفى محافظة كفر الشيخ تجردت ربة منزل من الرحمة و عذبت طفلة بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ تقوم برعايتها بعد سجن والدة الطفلة بكي جسدها وأجزاء حساسة من جسمها بالنار، بحجة تهذيبها كونها تتبول على نفسها.
تبين من التحقيقات والتحريات أن الطفلة المجنى عليها شروق 4 سنوات تزوجت والدتها برجل مقيم بإحدى قرى مركز الرياض، وكانت تسكن مع أمها وزوج أمها وسرعان،ما اتهمت أمها في قضية سرقة بالإكراه وحكم عليها بالسجن 7 سنوات وشاءت الأقدار أن يدخل زوج أمها السجن هو الآخر ووالده - أيضًا- منذ شهور بسيطة، لتعيش الطفلة مع زوجة والد زوج أمها التى قامت بتعذيبها و حرقها من أجزاء حساسة في جسدها، حتى سمع الجيران استغاثة الطفلة وأبلغوا الشرطة.
تلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، بلاغا بقيام "ج.ح"، ربة منزل40 سنة مقيمة بعمارات المثلث بالرياض بالتعدي على طفلة تدعى شروق بالضرب وإحداث إصابات متعددة بها، وتم إخطار اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة على الفور، انتقل النقيب جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز الرياض، وتبين وجود آثار تعذيب وحروق بأماكن حساسة بجسدها، وتم نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وأن المتهمة تقوم مسئولة عن رعاية الطفلة؛ لقضاء والدة المجني عليها عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات وقررت النيابة، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بعرض المتهمة على المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة لأخذ عينة دم أو بول بها؛ لبيان عما إذا كان يوجد ثمة آثار لمواد مخدرة من عدمه، وتحديد تلك المادة إن وجد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمة.
التحقيق مع الام صاحبة ضرب وتعذيب طفلها فى الجيزة
وفى الجيزة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم صاحبة فيديو الاعتداء على طفلها وتعذيبه فى منطقة الطالبية والتى طالبته بالعيش مع والده و أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده؛ وبادرت النيابة العامة بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، بينما انتقلت النيابة العامة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ حيث تبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى مروان وأن الأخيرة هي أمه ؛فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على المتهمة تهانى صاحبة فيديو التعدي على نجلها مروان على مواقع التواصل الاجتماعى.
واعترفت المتهمة البالغة من العمر 36 عاما ربة منزل، بأنها على خلاف مع طليقها "والد الطفل" موظف بشركة بترول في السويس، وذلك عقب قيامه بتطليقها منذ عامين والزواج من اخرى.
وكانت مصادر أمنية، كشفت هوية الأم التى ظهرت في مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وتعذيبه وكأنها تنتقم منه.
وقالت المصادر، انه فور ظهور الفيديو وانتشاره، كثفت الأجهزة الامنية من جهودها لتحديد مكان وهوية الطفل، وتبين انه يدعى مروان ومقيم مع والدته بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.
وتابعت المصادر، انه فور تحديد موقع الفيديو تم إيفاد مأمورية أمنية الى موقع البلاغ وتبين ان الام هى الزوجة الثانية لوالد الطفل ومنفصل عنها ويدفع لها شهريا نفقتها.
كما تبين من التحريات الاولية أنها قامت بإرسال مقطع الفيديو لنجل زوجها الاكبر، وطالبته بالحضور للتحصل على شقيقه.
يقتل صديقه بسبب الخلافات المالية فى الشرقية
وفى الشرقية انهى بائع خردة حياة صديقه لحام والقى بجثته فى الترعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم وإحالتة لنيابة أبوكبير.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بإختفاء " سليمان ع " 37 سنة لحام منذ 20 يوما عن مسكنه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام،ومباحث أبوكبير وتبين من التحريات قيام " عبد الرحمن ع" 45 سنة بائع خردة، تربطه علاقة صداقة من خلال العمل بالمجني عليه، وإستدراجه لمكان بعيد عن السكن وقام بضربه علي رأسه لسرقته وقم بالتخلص منه بمياه مصرف ناحية قرية المشاعلة، دائرة مركز أبوكبير لوجود خلافات مالية بينهما تم القبض علي المتهم وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق معه.
وفاة عروسين فى بنى سويف بسبب الغاز
وفى بنى سويف لفظ عروسان انفاسهما مختنقين واصيب 4 اخرون أثر تسريب غاز منزلي داخل شقتهما بمنزل أسرة الزوج، بقرية قــاي في إهناسيا ببني سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي العام
تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بإصابة 6 من عائلة واحدة بقرية قاي باختناق إثر إستنشاقهم غاز فى المنزل وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، حيث توفي اثنان منهم مختنقين.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع داخل أحد منازل قرية "قاي" بمركز إهناسيا، نتيجة تسريب غاز منزلي، ونتج عنها وفاة عروسين هما: "محمد أ.م.س" 27 سنة، و"علا ر.ق" 18 سنة، وأصيب 4 آخرون من ذات الأسرة، هم: "فاطمة.س.ع" 60 سنة، "وليد.أ.م" 37 سنة، "أميرة.ج.د" 20 سنة، " نورا ع.م" 25 سنة، أثناء محاولتهم إنقاذ العروسين.
تم إيداع جثتي العروسين المتوفين، بمشرحة المستشفى التخصصي، وتم إسعاف المصابين الأربعة، وحالتهم الآن مستقرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثتي المتوفين لأسرتهما لدفنهما، بعد تصريح النيابة العامة بذلك.