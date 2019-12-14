حوادث اليوم فى مصر.. مقتل سعودي في القاهرة.. تعذيب طفلة فى كفر الشيخ .. وفاة عروسين بالغاز

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم وعاطل سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة و