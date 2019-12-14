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أخبار العالم

السودان | قرار بتشكيل لجنة لتصفية حزب البشير والحجز على ممتلكاته

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارا امس بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يترأسه البشير وحكم البلاد طوال 30 عاما، وتشكل اللجنة برئاسة السيد طه عثمان اسحق وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وبنك السودان المركزي و ديوان المراجعة القومي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" نص القرار على ان تختص اللجنة باستلام وحجز كافة الأصول الثابتة والمنقولة (دور ،عقارات،اراضي، عربات ، آليات) الخاصة بالمؤتمر الوطني المحلول بالعاصمة والولايات واستلام وحجز أرصدة وأموال المؤتمر الوطني المحلول والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام.

كما أصدر عبد الرحمن قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين.

ونص القرار على تعيين لجنة تسيير تختص بالاعداد للجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتمثيل نقابة المحامين لدى لجنة قبول المحامين وكافة المواقع وفق القانون

على أن تقوم اللجنة بتصريف أعمال النقابة ومراجعة قانون المحاماة والنظام الأساسي لتتوافق مع استقلالية المهنة وديمقراطية واستقلالية النقابة.
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