بعد عزوف المنتجين عنه.. محمود حميدة: الجمهور عايز يتفرج على احمد عز

محمود حميدة يتحدث عن أسباب عزوف المنتجين عن العمل معه



ترقبوا اللقاء كاملًا قريبًا على #عرب_وود@MahmodHemida pic.twitter.com/kx0d5fAWrR — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 13, 2019

كشف الفنان محمود حميدة، عن الأسباب التي جعلت ظهوره يتراجع على شاشات السينما كثيرا خلال الفترة الأخيرة.وقال محمود حميدة، خلال لقائه مع برنامج "عرب وود" المذاع عبر قناة روتانا سينما، إن المنتجين لن يخاطروا بأموالهم لإنتاج عمل فني له بعد تقدمه فى السن.وأشار إلى أن الجمهور دوما يحب أن يذهب للشباب، ومن يتمتع منهم بالوسامة مثل أحمد عز، وأنه لو كان منتجا كان سينتج لأحمد عز وليس لفنان في مثل عمره.ويجسد محمود حميدة شخصية لواء فى المخابرات العامة، خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، ويطارد أحمد عز فى الفيلم حتى يتم التعاون معه للكشف عن العديد من الأسرار فى إطار التشويق.