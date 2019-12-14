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فن

إليسا تعلن تعافيها من مرض السرطان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن شفائها نهائيا من مرض سرطان الثدي، الذي كان أصابها مع بداية العام الماضي.

وشاركت إليسا، جمهورها الخبر، خلال حفلها المقام بجامعة مصر، الذى تحييه، فى مصر.

وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

بالإضافة إلى تقديمها عددا من الأغنيات لنجوم آخرين من الزمن الجميل منها أغنيتى "لولا الملامة" و"طب وانا مالى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية "نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.
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