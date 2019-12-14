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تعليم

18 ديسمبر ..حفل ختام المسابقة الدولية للترجمة من الصينية بجامعة عين شمس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
ينظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس حفل ختام الدورة الأولي للمسابقة الدولية للترجمة من الصينية ، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

و تهدف المسابقة إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات فى مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر ،المغرب، السودان السعودية، لبنان ،الإمارات.

وتستهدف المسابقة تهدف إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات فى مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر ،المغرب، السودان السعودية، لبنان ،الإمارات.

و من المقرر أن يحي حفل الختام عازف الكمان عزمي مجدي و كورال معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.
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