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محافظات

مليار و514 مليون جنيه قروضا للشباب من برنامج "مشروعك" بالشرقية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:19 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أوضح المحافظ أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك ) قد بلغ مليار و 514 مليون و 322 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد (11 ألفا و 213 ) مشروعًا متنوعًا وتوفير 40 ألفا و495 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 236296.400جنيه ، يليه مركز الحسينية في المركز الثاني بإجمالي قروض 200377.250 جنيه ومركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي قروض 174923.063 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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