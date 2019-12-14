شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ

أنقذ سائق ميكروباص بشرم الشيخ قطة مريضة من الموت بين عجلات السيارات المسرعة بطريق السلام، بعد أن توقفت القطة وسط الطريق نتيجة مرضها.





قام السائق محمد المحلاوي، سائق ميكروباص بإيقاف السيارة وحمل القطة المريضة لعبور الطريق ولكن القطة التصقت فأخذها في السيارة لتقديم الطعام وعلاجها في عيادة بيطرية بشرم الشيخ.





وقال "المحلاوي"، إن ديننا الإسلام السمح الحنيف حث على الرفق بالحيوان وأن سيدة دخلت النار في تعذيب قطة، مشيرًا إلي أنه علينا جميعاً أن نكون رفقاء بالحيوان ونعلم أولادنا ذلك.



