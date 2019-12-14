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حوادث

شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:57 م
سائق ينقذ قطة مريضة
سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
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ايمن محمد
أنقذ سائق ميكروباص بشرم الشيخ قطة مريضة من الموت بين عجلات السيارات المسرعة بطريق السلام، بعد أن توقفت القطة وسط الطريق نتيجة مرضها.

قام السائق محمد المحلاوي، سائق ميكروباص بإيقاف السيارة وحمل القطة المريضة لعبور الطريق ولكن القطة التصقت فأخذها في السيارة لتقديم الطعام وعلاجها في عيادة بيطرية بشرم الشيخ.

وقال "المحلاوي"، إن ديننا الإسلام السمح الحنيف حث على الرفق بالحيوان وأن سيدة دخلت النار في تعذيب قطة، مشيرًا إلي أنه علينا جميعاً أن نكون رفقاء بالحيوان ونعلم أولادنا ذلك.

وفي سياق متصل أنقذ أمس عدد من المصريين وسائحة أوكرانية كلباً بشرم الشيخ صدمته سيارة مسرعة حيث توقف سائقو السيارات المصريين لإنقاذ الكلب وتدخلت الشرطة وتم نقله لعيادة بيطرية لتلقي العلاج .
شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
شاهد.. سائق ينقذ قطة مريضة من دهس السيارات في شرم الشيخ
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