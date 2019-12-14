تناوله قبل النوم.. مشروب سحرى يخلصك من جميع آلام الجسم فى 15 دقيقة

يعد آلم الجسم من أشد انواع التعب التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان، كما يؤثر التعب على جسم الإنسان طوال اليوم مما يجعله لايستطيع القيام بالعديد من الأمور.



ويمكن ان ينتج هذا الآلم بشكل مفاجئ أو نتيجة للإصابة بكدمة أو التعرض لأى حادث بسيط يصيب الجسم بالآلم الشديد ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم المشروبات التى تساعد على التخلص من آلم الجسم :-



- الكركم

خذ ملعقة كبيرة من الكركم وامزجه مع الماء حتى يصبح عجينة سميكة،كما يُعرف مكون الكركمين الموجود في الكركم بفوائده المضادة للالتهابات.



- الفلفل الأسود

ضع ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود، ومن المعروف عن خصائصه المضادة للأكسدة ، المضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم.



- زيت جوز الهند

قم بوضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وأن زيت جوز الهند معروف بفوائده المضادة للالتهابات.



- العسل

العسل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وأيضا للجراثيم، تأخذ ملعقة صغيرة من العسل ، ويفضل العسل الخام.



طريقة تحضير المشروب:-

أضف كل هذه المكونات ، باستثناء العسل في قدر ثم قم بتسخينه، ولكن تأكد من عدم غليانه ، فقط اتركه يسخن مرة واحدة، وعندما يجهز قم بإضافة العسل وتخلط جيدا. تناول كوبًا واحدًا من المشروبات الساخنة قبل النوم حتى يخف الألم.

