عبد العال لرئيس برلمان ليبيا: مصر تعتبر مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.



وأكد الدكتور عبد العال تفهم مصر للأوضاع فى ليبيا، و اعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية فى حربها ضد الإرهاب.



ومن جانبه أعرب المستشار عقيلة صالح عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة، قائلا: «نقدر وقوفكم مع الشعب الليبى فى مواجهت الارهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التى تمارسها جماعات ارهابية ومليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة».



وأكد رئيس مجلس النواب الليبى مدى ثقته فى مصر قيادة وشعبا، وأعرب عن تطلعه الى ان تسخر ثقلها ودورها المحورى الإقليمي لاقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.