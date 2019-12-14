شاهد.. أهداف محمد صلاح في شباك واتفورد في مباراة اليوم..فيديو

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نادي واتفورد بهدفين نظيفين، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.
بدأت المباراة هادئة ولم يهدد أي من الفريقين مرمى الآخر في الدقائق الـ 25 الأولى، وكانت محاولاتهما على استحياء، ففي الدقيقة 15، أرسل أرنولد ضربة ركنية، على رأس فان دايك والذي أرجعها للوراء، لكن دون أن يتابعها أي لاعب.
وفي الدقيقة 21، كان ويل هيوز لاعب واتفورد قريبًا من التسجيل، حيث سدد تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجوار مرمى أليسون، حارس مرمى ليفربول.
وفي الدقيقة 25، اخترق محمد صلاح من الجهة اليمنى، ودخل لمنطقة الجزاء، وحاول إرسال عرضية لكنها خرجت خارج الملعب دون أن يلمسها أي لاعب من لاعبي ليفربول.
وفي الدقيقة 38 ، مرر ساديو ماني كرة طولية لـ محمد صلاح، والذي استلمها، مخترقًا دفاعات نادي واتفورد ، ليسدد الكرة بيمناه بشكل رائع ، مسكنًا إياها الشباك، معلنًا عن هدف التقدم لليفربول، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، أحرز ساديو ماني هدفًا في الدقيقة 50 ، لكن الحكم ألغاه لوقوع ماني في مصيدة التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار.
وفي الدقيقة 61، انفرد الإسباني جيرارد ديلوفيو بأليسون حارس مرمى ليفربول، لكن الأخير كان في الموعد وتصدى لها ببراعة، حارمًا واتفورد من التعادل.
وفي الدقيقة 62، 63 أهدر صلاح فرصتين متتاليتين، كما تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة له، وسط اعتراض الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
وفي الدقيقة 83، كان واتفورد قريبًا من تسجيل هدف التعادل ، عندما وصلت الكرة للسنغالي إسماعيل سار على حدود منطقة الجزاء، ليسددها ، لكنها مرت بجوار مرمى أليسون.
وفي الدقيقة 90 ، انطلق ساديو ماني من الجهة اليمنى ، ومرر الكرة لـ أوريجي الذي لم ينجح في تسديد الكرة بشكل ناجح، لتصل إلى صلاح الذي سدد الكرة بكعبه ، محرزًا الهدف الثاني ومؤمنًا فوز فريقه.
وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برفعه لرصيده لـ 49 نقطة ، بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.
ورفع صلاح رصيده من الأهداف للهدف رقم 9 ، متصدرًا قائمة هدافي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي رفقة السنغالي ساديو ماني.
بدأت المباراة هادئة ولم يهدد أي من الفريقين مرمى الآخر في الدقائق الـ 25 الأولى، وكانت محاولاتهما على استحياء، ففي الدقيقة 15، أرسل أرنولد ضربة ركنية، على رأس فان دايك والذي أرجعها للوراء، لكن دون أن يتابعها أي لاعب.
وفي الدقيقة 21، كان ويل هيوز لاعب واتفورد قريبًا من التسجيل، حيث سدد تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجوار مرمى أليسون، حارس مرمى ليفربول.
وفي الدقيقة 25، اخترق محمد صلاح من الجهة اليمنى، ودخل لمنطقة الجزاء، وحاول إرسال عرضية لكنها خرجت خارج الملعب دون أن يلمسها أي لاعب من لاعبي ليفربول.
وفي الدقيقة 38 ، مرر ساديو ماني كرة طولية لـ محمد صلاح، والذي استلمها، مخترقًا دفاعات نادي واتفورد ، ليسدد الكرة بيمناه بشكل رائع ، مسكنًا إياها الشباك، معلنًا عن هدف التقدم لليفربول، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، أحرز ساديو ماني هدفًا في الدقيقة 50 ، لكن الحكم ألغاه لوقوع ماني في مصيدة التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار.
وفي الدقيقة 61، انفرد الإسباني جيرارد ديلوفيو بأليسون حارس مرمى ليفربول، لكن الأخير كان في الموعد وتصدى لها ببراعة، حارمًا واتفورد من التعادل.
وفي الدقيقة 62، 63 أهدر صلاح فرصتين متتاليتين، كما تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة له، وسط اعتراض الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
وفي الدقيقة 83، كان واتفورد قريبًا من تسجيل هدف التعادل ، عندما وصلت الكرة للسنغالي إسماعيل سار على حدود منطقة الجزاء، ليسددها ، لكنها مرت بجوار مرمى أليسون.
وفي الدقيقة 90 ، انطلق ساديو ماني من الجهة اليمنى ، ومرر الكرة لـ أوريجي الذي لم ينجح في تسديد الكرة بشكل ناجح، لتصل إلى صلاح الذي سدد الكرة بكعبه ، محرزًا الهدف الثاني ومؤمنًا فوز فريقه.
وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برفعه لرصيده لـ 49 نقطة ، بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.
ورفع صلاح رصيده من الأهداف للهدف رقم 9 ، متصدرًا قائمة هدافي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي رفقة السنغالي ساديو ماني.