الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على واتفورد بأقدام محمد صلاح ..فيديو

تقدم نادي ليفربول على ضيفه نادي واتفورد بهدف نظيف بالشوط الأول، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.



لم يهدد أي من الفريقين مرمى الآخر في الدقائق الـ 25 الأولى، وكانت محاولاتهما على استحياء، ففي الدقيقة 15، أرسل أرنولد ضربة ركنية، على رأس فان دايك والذي أرجعها للوراء، لكن دون أن يتابعها أي لاعب.



وفي الدقيقة 21، كان ويل هيوز لاعب واتفورد قريبًا من التسجيل، حيث سدد تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجوار مرمى أليسون، حارس مرمى ليفربول.



وفي الدقيقة 25، اخترق محمد صلاح من الجهة اليمنى، ودخل لمنطقة الجزاء، وحاول إرسال عرضية لكنها خرجت خارج الملعب دون أن يلمسها أي لاعب من لاعبي ليفربول.



وفي الدقيقة 38 ، مرر ساديو ماني كرة طولية لمحمد صلاح، والذي استلمها، مخترقًا دفاعات نادي واتفورد ، ليسدد الكرة بيمناه بشكل رائع ، مسكنًا إياها الشباك، معلنًا عن هدف التقدم لليفربول، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.



ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي ليستر سيتي، بينما يتذيل نادي واتفورد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط .