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قوات الأمن اللبنانية تتصدى لعناصر من حركة أمل وحزب الله | شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:02 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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كـريـم الـخـطـيـب
تصدت قوات الامن اللبناني لعناصر من حركة أمل وحزب الله كانوا يحاولون اقتحام ساحة الشهداء.

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة بيروت وسط انتشار كثيف لقوى الأمن لكل مداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء، وتحاول قوات الأمن تفريق المناصرين لحزب الله وحركة أمل وسط بيروت.

كما اندلعت منذ قليل اشتباكات بين مناصرين لميليشيات حزب الله وحركة أمل ومتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتجمع عشرات من عناصر الحركة في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت في محاولة للدخول واقتحام الساحتين لجهة جسر الرينج في وسط بيروت.

وعززت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب من تواجدها في المنطقة، وقامت أكثر من مرة بتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع.
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