قرقاش يحذر السعودية من رغبات قطر الخبيثة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عن وجود تسريبات تكشف رغبة قطر في حل الأزمة مع السعودية دون باقي الدول "الإمارات والبحرين ومصر"، مؤكدًا ثقته في التزام الرياض بمطالب الأشقاء بشأن هذه الأزمة.



وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: إن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات.



وشدد قرقاش على أن الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.



وكان الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، كشف عن عمل السعودية الدائم لنشر السلام المستدام بين الدول في العالم.



وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "المملكة هي من كانت دائمًا تسعى لإحلال السلام".



وأضاف الفيصل: "نحن الذين نحفز قطر بأن تكون عضوًا بناءً في مجلس التعاون الخليجي".



وتابع: "المشاركة الأخيرة للمنتخبات السعودية والبحرينية والإماراتية في بطولة خليجي 24، إشارة من هذه الدول على عملها على إحلال السلام".