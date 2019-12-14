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رياضة

مونتيري يفوز على السد ويستعد لمواجهة ليفربول بكأس العالم للأندية.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تأهل مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على السد القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة العاصمة القطرية.

السد قدم مستوى قوي أمام مونتيري ولكن الفريق المكسيكي تعامل بخبرة كبيرة في المباراة حيث أنه متمرس على المشاركة في كأس العالم للأندية.

حارس السد القطري عجز عن التصدي للكرة ومرت وارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك وبدأت مرحلة البحث عن التعادل بالنسبة للسد.

السد حاول العودة للمباراة مرة أخرى عن طريق أنيابه الهجومية بقيادة الجزائري بغداد بونجاح، ولكن الدفاعات المكسيكية تصدت للمحاولة.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع فيه صافرة الحكم معلنًا الشوط الأول، أضاف مونتيري المكسيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46.

الهدف جاء بخطأ فادح من لاعب وسط السد القطري، حيث أعاد الكرة لحارس مرماه ولكن بطريق الخطأ أصبحت من نصيب مهاجم مونتيري روجيليو واستغل الفرصة وأضاف الهدف الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف وسط ذهول من الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري بسبب النتيجة.

وفي الشوط الثاني دخل السد بطموحات العودة للقاء مرة أخرى، وأحرز بالفعل بغداد بونجاح نجم السد القطري الهدف الأول للفريق في الدقيقة 66.

استغل بونجاح عرضية أكثر من رائعة وسدد الكرة برأسية مميزة عجز حارس الفريق المكسيكي في التصدي للكرة ليشعل المباراة مرة أخرى.

وبحث السد عن هدف التعادل للحفاظ على فرصة التأهل إلى نصف النهائي، ولكن طموحاته اصطدمت بقوة مونتيري وإصراره بهدف ثالث في الدقيقة 77 عن طريق كارلوس رودريجيز.

وأحرز عبدالكريم حسن الهدف الثاني للسد القطري في الدقيقة 89 ولكن لم يساعد الوقت السد للعودة بهدف التعادل مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز مونتيري والتأهل لنصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.
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