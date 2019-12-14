وزير التعليم العالي: استقطاب طلاب من أوروبا والدول العربية للدراسة في جامعة الملك سلمان

قال وزير التعليم العالى، إنه سيتم ضم 1500 طالب في فروع جامعة الملك سلمان الثلاثة في أول عام دراسي وفقا لخطة محكمة لتقديم أفضل خدمة تعليمية .



وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 150 عالم ومتخصص في كل المجالات عملوا على البرامج الدراسية ويحددون الأعداد المتناسبة مع البرامج الدراسية.



وتابع وزير التعليم العالي:" نستهدف وصول عدد الطلاب إلى18 ألف طالب في كافة فروعها وفي مجملها في كافة السنوات الدراسية"، مضيفا:" استقطاب طلاب من أوروبا والدول العربية للدراسة في جامعة الملك سلمان".



ولفت وزير التعليم العالي:" يتم إتاحة التعليم بشكل متميز في كافة محافظات مصر، وشرم الشيخ مدينة سياحية ويتم تقديم برامج دراسية في جامعة الملك سلمان تفيد المجتمع".



وأكمل وزير التعليم العالي:" لدينا في الجامعة كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامج يتم تدريسهم في جامعة سلمان