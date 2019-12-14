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وزير التعليم العالي: استقطاب طلاب من أوروبا والدول العربية للدراسة في جامعة الملك سلمان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال وزير التعليم العالى، إنه سيتم ضم 1500 طالب في فروع جامعة الملك سلمان الثلاثة في أول عام دراسي وفقا لخطة محكمة لتقديم أفضل خدمة تعليمية .

وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 150 عالم ومتخصص في كل المجالات عملوا على البرامج الدراسية ويحددون الأعداد المتناسبة مع البرامج الدراسية.

وتابع وزير التعليم العالي:" نستهدف وصول عدد الطلاب إلى18 ألف طالب في كافة فروعها وفي مجملها في كافة السنوات الدراسية"، مضيفا:" استقطاب طلاب من أوروبا والدول العربية للدراسة في جامعة الملك سلمان".

ولفت وزير التعليم العالي:" يتم إتاحة التعليم بشكل متميز في كافة محافظات مصر، وشرم الشيخ مدينة سياحية ويتم تقديم برامج دراسية في جامعة الملك سلمان تفيد المجتمع".

وأكمل وزير التعليم العالي:" لدينا في الجامعة كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامج يتم تدريسهم في جامعة سلمان
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