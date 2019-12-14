اخبار الحوادث.. مكانتش راضية تخلف منى.. محمود يقتل زوجته.. مأساة رضيعة فقدت حياتها على يد زوج أمها.. شاب عشريني ينتحر شنقاً

نشر قسم الحوادث بـ " صدى البلد " خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









*ما كانتش راضية تخلف منى .. محمود يقتل زوجته إيمان : كانت عايزة ترجع للمدرسة

أحبت العلم وأصرت على استكمال دراستها ، ولكن الرياح تأتي بما لاتشتهي السفن ، إيمان نزلت على رغبة أسرتها للزواج فانتهي بوفاتها.

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*مكنش قصدي أموتها دي زي بنتي.. مأساة رضيعة فقدت حياتها على يد زوج أمها في القليوبية.. تفاصيل

لم ترتكب ذنبًا واحدًا لتقلي هذا التعذيب، رفيدة طفلة عمرها 6 أشهر بالقليوبية لم يشأ القدر أن تستكمل حياتها في ظل الخلافات الدموية بين والدتها وزوجها حتى دفعت روحها ثمنًا لقسوة زوج أمها.

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*إخضاعها لجلسات علاج.. إخلاء سبيل الأم صاحبة فيديو ضرب ابنها في الجيزة وتسليم الطفل لخالته

أخلت نيابة العمرانية سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب علي طفلها في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقررت اخضاعها لجلسات علاج نفسي كما قررت تسليم الطفل لخالته.

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*مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار على خط طنطا - قطور

شهدت قرية ابشواي الملق بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم سقوط طالب أثناء استقلاله قطار " طنطا قطور _ كفرالشيخ " ووقوفه بجانب احد الأبواب فاختل توازنه ما ادي لسقوطه أسفل عجلات القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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*أبوه حبسه أسبوع في الأوضة.. شاب عشريني ينتحر شنقا ببنطلون في الجيزة

أنا داخل أريح شوية في أوضتي يا أمي.. آخر كلمات الشاب العشريني إسلام قبل انتحاره في مسكنه بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.

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*إحالة أوراق سائق إلى المفتي بتهمة قتل شقيقين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أورق سائق، إلي فضيلة المفتي بتهمة قتل شقيقين في قفط.

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*انتي الوحيدة اللي حبيتها.. انتحار شاب 17 سنة بـ حبل الغسيل في الجيزة

انتي الوحيدة اللي حبيتها.. كانت الرسالة الأخيرة من "حسن" الذي لم يكمل بعد عامه الثامن عشر، ترك ابنة خالته وانتحر بعد رفض والدها له لكونه لا يعمل.

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*الإعدام لربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بإعدام ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، وتخلصا من جثته بإلقائها في إحدي الترع بدائرة مركز سوهاج.

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*سجل علاقتهما الزوجية حتى لا تطلب الطلاق.. ثلاثينية تطعن زوجها بـ سكين المطبخ في الجيزة

وجهت زوجة ثلاثينية طعنة لزوجها في صدره بعد علمها بقيامه بتصويرها أثناء علاقتهما الزوجية لتهديدها.

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*مليون جنيه وقتل عمد وقرار هام.. تفاصيل مثيرة في أولى جلسات محاكمة كمسري قضية شهيد التذكرة

أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، قرارا بتأجيل أولى جلسات محاكمة كمسرى القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر عقب إجبارهما على القفز من القطار، بسبب ثمن تذكرة الركوب، إلى جلسة 15 فبراير القادم لحين الاطلاع على طلبات دفاع الضحية والمصاب.

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