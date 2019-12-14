مكنش قصدي أموتها دي زي بنتي.. مأساة رضيعة فقدت حياتها على يد زوج أمها في القليوبية.. تفاصيل

لم ترتكب ذنبًا واحدًا لتقلي هذا التعذيب، رفيدة طفلة عمرها 6 أشهر بالقليوبية لم يشأ القدر أن تستكمل حياتها في ظل الخلافات الدموية بين والدتها وزوجها حتى دفعت روحها ثمنًا لقسوة زوج أمها.





"رفيدة . م . أ" كل ما فعتله أنها بكت بشدة عندما شاهدت المتهم يعتدي بالضرب على والدتها ما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب.





تملك الشيطان زوج أمها وانتزعت من قلبه الرحمة فأمسك بالطفلة ووجه عدة لكمات لوجهها وأمسك برأسها ورطمها في الحائط لتلفظ أنفاسها الأخيرة بين يديه بلا رحمة.





اعترف الزوج بجريمته البشعة فور القبض عليه ، قائلا : "مكنش قصدى أموت الطفلة دى مهما كانت زى بنتى بس أعمل إيه لم اشعر بنفسى وأنا اعتدى على زوجتى بالضرب".





وأضاف أن ظروف الحياة ومتطلباتها خنقته وكل يوم والثاني يحدث مشاجرة مع زوجته، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة قام على إثرها بالتعدى بالضرب عليها وعلى طفلتها حتى أصيبت ولقيت مصرعها خلال إسعافها.





بداية القصة ترجع تفاصيلها عندما تزوجت "وردة. ي. ر" ربة منزل أم الطفلة المجني عليها من والدها بعد قصة حب جمعت بينهما ، وحملت الأم وبدأت تدب المشاكل بين الزوجين بعدما لاحظ الزوج تغير زوجته وشك أنها على علاقة بآخر وانتهت بالطلاق.





لم يمر شهور على انفصال الزوجين حتى وضعت الزوجة مولودتها المجني عليها وتزوجت بآخر "المتهم" وانتقلت وردة وطفلتها وزوجها الجديد "هـ.ا.م"39 سنة عاطل المتهم " للعيش في إحدى الشقق السكنية بحارة إبراهيم عبده بعزبة عثمان التى شهد الواقعة المؤسفة.





وبمرور الوقت نشب شجار بين الزوجين بسبب خلافات زوجية اعتدى خلاله الزوج على زوجته بالضرب محدثا إصابتها بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجه بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى وعندما بكت الطفلة بشدة فى محاولة لإنقاذ والدتها تعدى عليها الزوج المتهم بالضرب فاصاباها باشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ حتى فارقت الحياة.





وكان عاطل في شبرا الخيمة قد تجرد من كل مشاعر الإنسانية وانهال على زوجته وطفلتها البالغة من العمر 6 أشهر بالضرب حتى لقيت الثانيه حتفها وأصيبت أمها بإصابات في أنحاء الجسد بسبب خلافات زوجية تم نقل الجثة والمصابة لمستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى العميد صمويل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلة "ر.م.ا" 6 أشهر مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وإصابة والدتها "و.ي.ر" 29 سنة ربة منزل بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجة بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



