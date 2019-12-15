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فن

فضح أكاذيب الأتراك وأغضب مستشار أردوغان.. 6 معلومات عن مسلسل ممالك النار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
خالد النبوى بطل مسلسل
خالد النبوى بطل مسلسل ممالك النار
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أحمد عمر
حقق مسلسل "ممالك النار"، نجاحا كبيرا، وكشفت أحداثه عن الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، ويسلط العمل الضوء على الاحتلال العثمانى لمصر، والدور الذي قام الشعب المصرى فى حماية بلاده من هذا الاحتلال بقيادة طومان باى.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل:

1- عرض العمل على مدار 14 حلقة فقط، وتميزت كل عناصره من تصوير وتمثيل وإخراج وديكور وملابس، ليضاهى مستواه الفنى الأعمال العالمية.

2- بلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار، وتولى إنتاجه منتج إماراتى.

3-تم تصوير المسلسل بشكل كامل فى دولة تونس.

4-شارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين العرب من مختلف الجنسيات، على راسهم الفنان المصرى خالد النبوى الذى جسد دور طومان باى.

5-العمل من إخراج الأمريكي بيتر ويبر، وقصة المؤلف المصرى محمد سليمان عبد المالك.

6-أثار العمل غضب الدولة التركية، بعدما كشف عما فعلوه من خراب فى الدولة المصرية، وفضح أكاذيبهم التاريخية، وهو ما جعل ياسين أقطاي، مستشار رجب طيب أردوغان يهاجم العمل الذى تمكن من تحقيق نجاح كبير.
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