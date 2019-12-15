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رياضة

تعرف على التشكيل الأقرب للأهلي لمواجهة حرس الحدود بالدوري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام حرس الحدود.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه مساء أمس بفندق الإقامة شرح خلالها خطة المباراة وطريقة مواجهة حرس الحدود.

وحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني فإن التشكيل الأقرب للأهلي أمام حرس الحدود هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه رامي ربيعه وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي.

واصطحب فايلر قائمة للدخول بهم في معسكر مغلق ضمت كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي ومعهم رامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني واليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو.
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