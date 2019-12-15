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رياضة

الأهلي يخشى مفاجآت حرس الحدود فى الدوري المصري اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
الأهلى وحرس الحدود
الأهلى وحرس الحدود
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلتقي اليوم مع حرس الحدود بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى تحقيق الفوز واستكمال العروض المميزة التى يقدمها فى الدوري الممتاز، بعد أن نجح فى تحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات خاضها حتى الآن بالمسابقة.

وفى المقابل يبحث حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري عن تحقيق مفاجأة قوية خلال مباراته اليوم أمام الأهلى خاصة وأن الحرس يسير بخطى ثابتة منذ انطلاق الموسم الجارى.

ويمتلك الأهلى 15 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع حرس الحدود فى المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ويدخل الأهلي مبارة اليوم كاملا للعديد بعد أن أعلن فايلر قائمة الفريق والتى شهدت تواجد كافة اللاعبين المهمين وعلى رأسهم رمضان صبحى ومجدى قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد الشناوى ووليد سليمان ووليد أرازو وهو الأمر نفسه بالنسبة لحرس الحدود وشهدت قائمته تواجد جميع نجومه وعلى رأسهم عمرو الحلواني وأحمد شرويدة ومحمد أسامة ومحمود رضا ومحمد الشبيني .
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