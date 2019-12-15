هالة مصطفى: أغلقنا الملف الأفريقي.. ونستعد لدوري المرتبط

أكدت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن البطولة الأفريقية كانت احتكاكا قويا للفريق على المستوى البدني والتكتيكي.



وقالت لاعبة الأهلي إن الفريق والجهاز الفني أغلق الملف الأفريقي، ويستعد بقوة للمشوار المحلي، وتحديدا لمباراة نهائي دوري المرتبط أمام الجزيرة.



وأضافت هالة مصطفى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في مباراة انتر كلوب الأنجولي في نصف نهائي البطولة، خاصة أن الإعادة أظهرت أن الفريق الأنجولي لا يستحق احتساب أي خطأ له في الثواني الأخيرة من المباراة.



وأشارت إلى أن مباراة سبورتنج لم تكن سهلة على الإطلاق، وكانت لها حسابات خاصة، لأنه فريق قوي وينافس الأهلي في جميع البطولات المحلية، وسبق له تحقيق الفوز في منافسات الدوري قبل هذه البطولة.



وأشادت بالروح القتالية والعزيمة والإصرار لدى لاعبات الأهلي خلال مباريات البطولة، وأكدت أن الفريق كان هدفه الوصول للمباراة النهائية، لكنه خسر مباراة إنتر كلوب؛ بسبب قلة الخبرة وعدم التوفيق، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

