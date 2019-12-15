ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هالة مصطفى: أغلقنا الملف الأفريقي.. ونستعد لدوري المرتبط

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن البطولة الأفريقية كانت احتكاكا قويا للفريق على المستوى البدني والتكتيكي.

وقالت لاعبة الأهلي إن الفريق والجهاز الفني أغلق الملف الأفريقي، ويستعد بقوة للمشوار المحلي، وتحديدا لمباراة نهائي دوري المرتبط أمام الجزيرة.

 وأضافت هالة مصطفى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في مباراة انتر كلوب الأنجولي في نصف نهائي البطولة، خاصة أن الإعادة أظهرت أن الفريق الأنجولي لا يستحق احتساب أي خطأ له في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأشارت إلى أن مباراة سبورتنج لم تكن سهلة على الإطلاق، وكانت لها حسابات خاصة، لأنه فريق قوي وينافس الأهلي في جميع البطولات المحلية، وسبق له تحقيق الفوز في منافسات الدوري قبل هذه البطولة.

وأشادت بالروح القتالية والعزيمة والإصرار لدى لاعبات الأهلي خلال مباريات البطولة، وأكدت أن الفريق كان هدفه الوصول للمباراة النهائية، لكنه خسر مباراة إنتر كلوب؛ بسبب قلة الخبرة وعدم التوفيق، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يراهن على القناص والقائد والجناح الطائر للتتويج باللقب الإفريقي

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

كيلسي ميتشيل: أسعى لتحقيق البطولة الإفريقية مع سلة الأهلي

هاشم: سيدات سلة الأهلي تجاوز ضربة البداية وقدم مباراة كبيرة أمام فاب الكاميروني

فزن على بطل نيجيريا.. سيدات سلة الأهلي فى نصف نهائي إفريقيا

دينا عمرو: سيدات الأهلي جاهز للفوز على إنتر كلوب والوصول للنهائي الإفريقي

ترشيحاتنا

FBI يوقف السعودي حسن القحطاني.. ومحاميته: اعتقلوه بسبب جنسيته

لاعب تشيلسي السابق: محمد صلاح يمتلك لمسة ميسي

وفاة حسن عفيفي | قصة حب في المسرح تجمعه بـ هناء الشوربجي

فى يومه العالمي.. 8 فوائد غير متوقعة للشاى

يبقى الدوبلير بتاعي.. خالد النبوي مطلوب على جوجل بعد كلامه عن محمد صلاح

محمد صلاح يتجه لقطر.. واستبعاد مدافع ليفربول من قائمة بطولة كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور