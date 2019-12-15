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رياضة

بعد صفقة كهربا.. الأهلي يحصن رمضان بيكهام من الانتقال إلى الزمالك

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:55 م
رمضان بيكهام
رمضان بيكهام
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عمرو الحلواني
أصبح النادي الأهلي يمتلك الأولوية فى ضم أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة خلال الفترة المقبلة.

وكان رمضان بيكهام انتقل إلى الفريق الدجلاوى ضمن صفقة حصول الأهلى على خدمات محمد شريف الجناح الهجومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل وادى دجلة أن النادي الأهلي يمتلك الحق الأول فى شراء رمضان بيكهام نتيجة وضع بند فى تعاقده مع الفريق الدجلاوى يسمح بعودته مرة أخرى للأهلى فى حال وجود رغبة قوية من مسئولى القلعة الحمراء مقابل دفع مبلغ مالى يصل إلى 5 ملايين جنيه، وفى حال عدم وجود رغبة من قبل الأهلى فى عودته مرة أخرى فإنه من حقه الانتقال إلى أى نادي يريده وفى مقدمتهم الزمالك الذى أبدى رغبة قوية فى الحصول على خدماته.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى وجود رغبة قوية من قبل الزمالك فى شراء أحمد رمضان بيكهام بعد المستوى المميز الذى ظهرع ليه اللاعب مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات بطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى.

ويحتاج الزمالك إلى ضم لاعب وسط مدافع فى الشتاء المقبل بسبب النقص العددى الكبير الذى يواجه الفريق فى هذا المركز بعد تعرض محمود عبدالعزيز إلى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان الأهلى نجح قبل عدة ساعات قليلة فى ضم محمود كهربا اللاعب الذى رحل عن الزمالك وانضم إلى أفيس البرتغالى وسط حالة كبيرة من غضب مسئولى الأبيض نتيجة القناعات الكاملة بأن اللاعب هرب من الزمالك رغم تعاقده مع الفريق بشكل رسمي.
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