برفقة والدتها.. هبة مجدى تخطف الأنظار.. والجمهور: نسخة منك

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى على موقع الواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهرت هبة مجدى برفقة والدتها فى إحدى المناسبات وخطفت والدة هبة مجدى أنظار الجمهور.ونالت الصورة إعجاب كبير وجاءت أبرز التعليقات: "نسخة منك، ربنا يباركلك فيها، جميلة زيك"."يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.تستأنف الفنانة هبة مجدي الأسبوع المقبل تصوير دورها في مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب بعد عودتها من الرياض بسبب عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.