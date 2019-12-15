عقيلة صالح: ولاية حكومة السراج انتهت.. ولا يمكنها إبرام معاهدات باسم ليبيا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن ولاية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أنتهت منذ فترة طويلة ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية".



وجدد صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، وفقا لقناة "ليبيا".



وأكد صالح في رسالته لجوتيريش أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تحظ بخطاب تأييد من مجلس النواب، بالإضافة لخرقها قانون البحار.



كان صالح التقى أمس السبت رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العالم، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لسحب الاعتراف بحكومة السراج غير الشرعية، مثمنا دور مصر في التنديد باتفاقية السراج وتركيا.