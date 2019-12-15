اعراض الجدري للحامل .. احذري| يؤدى إلى التهاب رئوي وطفل مصاب بالمرض

اعراض الجدري للحامل، تبدأ مع بقع حمراء تظهر في أي مكان على الجسم، ثم تُملأ البقع بسائل وتصبح بثور، ثم تنفجر وتنتشر فى مناطق مختلفة، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية، وغيرها من الاعراض التى تظهر على الحامل لذلك ستتعرفين سيدتى فى هذا التقرير اعراض الجدري للحامل وماهى المضاعفات.



اعراض الجدري للحامل



تظهر على المرأة الحامل أعراض مبدئية للاصابة بمرص الجدرى مثل الحمى والصداع والقشعريرة والشعور بالضيق وآلام في العضلات ، وخاصة آلام الظهر.، وغيرها من العراض التى تتمثل فى :-





1- بعد الإصابة بأسبوع يبدأ الفيروس في النمو في مجرى الدم بعد 72-96 ساعة من الإصابة .



2-الشعور بقشعريرة وقيء، ثم ظهور طفح جلدي من 48 إلى 72 ساعة من الأعراض الأولية ويتحول إلى تقرحات مملوءة بالفيروسات.



3- حدوث قرح حول الفم والتى تنتشر بعد ذلك على الوجه، ثم إلى الساعدين واليدين ، وأخيرًا إلى الأطراف السفلية والجذع.





مضاعفات الجدري للحامل



المضاعفات التي تنشأ عن اصابة جدري الماء أثناء الحمل يمكن أن تؤدى إلى الموت، لذلك فإن العلاج المضاد للفيروسات والعناية أمر ضرورى حتى لا تصاب الحامل بهذه المضاعفات:-



1- التهاب رئوي

2-التهاب الدماغ

3-التهاب الكبد

4- الإصابة بالجدرى قبل 28 أسبوعًا من الحمل يؤدى إلى خطر إصابة طفلك بمتلازمة الحماق الجنينية والتى يمكن أن تتلف جلد الطفل أو عينيه أو ساقيه أو ذراعيه أو دماغه أو المثانة أو الأمعاء.

5- الإصابة بالجدرى بين الأسبوعين 28 و 36 من الحمل، يبقى الفيروس في جسم الطفل ولكنه لا يسبب أي أعراض، ومع ذلك ، قد تصبح نشطة مرة أخرى في السنوات القليلة الأولى من حياة الطفل ، مما تسبب في القوباء المنطقية.

6- الإصابة بالجدرى بعد 36 أسبوعًا من الحمل قد يكون طفلك مصابًا وقد يولد بجدري الماء.



7- كما تزداد خطر المضاعفات للحوامل اللاتى يعانون من خان التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة، أو اللاتى يتناولن المنشطات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.



مصدر المعلومات مواقع nhs.uk وcdc و emedicinehealth.