وظائف جديدة بالأزهر الشريف | الشروط والتفاصيل

أعلن الأزهر الشريف، حاجته إلى بعض التخصصات للعمل بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية عن طريق الندب الداخلي من قطاعات الأزهر المختلفة.





ويحتاج مرصد الأزهر، إلى اثنين من تخصص اللغة الألمانية، وواحد من اللغة التركية، وأربعة من اللغة الإيطالية، و3 من اللغة الأردية، واثنين من اللغة العبرية، واثنين من اللغات الأفريقية تخصص هوسا، واثنين مصورين، واثنين مونتير، وواحد للتسويق الإلكتروني في السوشيال ميديا، وآخر في التسويق الإلكتروني تخصص سيو، وآخر للتسويق الإلكتروني لجوجل، ومصمم جرافيك.





ويشترط في المتقدم، أن يكون المتقدم مجيدًا للغة المتقدم إليها إجادة تامة، وأن يكون المتقدم من خريجي اللغات المذكورة أو حاصلًا على مؤهل عال في التخصصات المطلوبة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون المتقدم من العاملين بمناطق «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، وأن يكون المتقدم معينًا بالأزهر على درجة مالية ثابتة، وألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا.





كما يشترط أن يكون المتقدم مجيدًا للتعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والحصول على تقرير بمرتبة امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، واجتياز الاختبارات المقررة.



