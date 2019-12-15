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أخبار البلد

وظائف جديدة بالأزهر الشريف | الشروط والتفاصيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:52 م
وظائف جديدة بالأزهر
وظائف جديدة بالأزهر الشريف | الشروط والتفاصيل
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، حاجته إلى بعض التخصصات للعمل بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية عن طريق الندب الداخلي من قطاعات الأزهر المختلفة.

ويحتاج مرصد الأزهر، إلى اثنين من تخصص اللغة الألمانية، وواحد من اللغة التركية، وأربعة من اللغة الإيطالية، و3 من اللغة الأردية، واثنين من اللغة العبرية، واثنين من اللغات الأفريقية تخصص هوسا، واثنين مصورين، واثنين مونتير، وواحد للتسويق الإلكتروني في السوشيال ميديا، وآخر في التسويق الإلكتروني تخصص سيو، وآخر للتسويق الإلكتروني لجوجل، ومصمم جرافيك.

ويشترط في المتقدم، أن يكون المتقدم مجيدًا للغة المتقدم إليها إجادة تامة، وأن يكون المتقدم من خريجي اللغات المذكورة أو حاصلًا على مؤهل عال في التخصصات المطلوبة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون المتقدم من العاملين بمناطق «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، وأن يكون المتقدم معينًا بالأزهر على درجة مالية ثابتة، وألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا.

كما يشترط أن يكون المتقدم مجيدًا للتعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والحصول على تقرير بمرتبة امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، واجتياز الاختبارات المقررة.

وقال الأزهر في بيانه إنه على الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات، على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية، مدونًا به رقم التليفون الشخصي، كما هو موضح بالنموذج المرفق، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي، يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه، وصورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
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