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أخبار البلد

غدا .. وفد من الصحة يتوجه للأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل‎

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:13 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل - صورة تعبيرية
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عبدالصمد ماهر
يتوجه وفد الصحة والسكان، صباح غدا الاثنين، إلى محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار "مجاهد" إلي أن الوفد من المقرر أن يتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن يعقد الوفد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.
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