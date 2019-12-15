18 رسالة للرئيس السيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم.. تعرف عليها

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري ، أبرز الرسائل التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وذلك في ثاني أيام منتدى شباب العالم.





وكانت أبرز رسائل الرئيس كالآتي:

= الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار في بلادها

= أطالب بعودة قوة الجيش العربي لعودة الشعوب إلى بلادهم

= الأمن القومي في مصر متعلق بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا

= لم نتدخل بشكل مباشر حفاظا على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي

= الإرهاب صناعة شيطانية ولن نقضي عليه بدون مواجهة الدول التي تدعمه

= لا نطلق في مصر على النازحين صفة لاجئ ولكنهم ضيوف لهم أعمالهم وأشغالهم

= الهدف من منتدى شباب العالم هو أن نسمع بعضنا لإثراء فكر وعقول شباب العالم

= القارة الإفريقية سوق واعدة جديدة لكنها تحتاج إلى مزيد من المشروعات والبنية التحتية

= تغيير وجه القارة الإفريقية ومستقبلها في 10 سنوات يتطلب برنامجا قاريا لمشروعات تنموية

= خطورة الإرهاب أنه يستخدم الفكر والعقيدة لتحقيق أهدافه ومصالحه..والشباب الأكثر تأثرا به

= مصر لا تتآمر على من يختلف معها مهما حدث، ونلتزم دائما بالحوار والتفاوض لحل مشاكلنا

= الإرهاب صناعة شيطانية تستهدف الإنسان وتقدمه، كما أنه بات غطاء لسياسات وأهداف بعض الدول

= مصر سارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق، نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات

= مصر خاضت معركتي الانتصار علي الإرهاب وتحقيق التنمية بشكل متواز ومتكامل وبنفس العزم والإصرار

= أطالب بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها لأن أدواتها أصبحت غير عملية في مواجهة تحديات الإرهاب

= واجهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا كبيرا، لأن بعض الدول قدراتها الاقتصادية والأمنية أقل من مستوى الإرهابيين

= مصر استطاعت منع الهجرة غير الشرعية من خلال استعادتها حالة الاستقرار الأمني التي فقدت منذ عام 2011