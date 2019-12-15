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أخبار البلد

18 رسالة للرئيس السيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم.. تعرف عليها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري ، أبرز الرسائل التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وذلك في ثاني أيام منتدى شباب العالم.

وكانت أبرز رسائل الرئيس كالآتي:
= الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار في بلادها
= أطالب بعودة قوة الجيش العربي لعودة الشعوب إلى بلادهم
= الأمن القومي في مصر متعلق بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا
= لم نتدخل بشكل مباشر حفاظا على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي
= الإرهاب صناعة شيطانية ولن نقضي عليه بدون مواجهة الدول التي تدعمه
= لا نطلق في مصر على النازحين صفة لاجئ ولكنهم ضيوف لهم أعمالهم وأشغالهم 
= الهدف من منتدى شباب العالم هو أن نسمع بعضنا لإثراء فكر وعقول شباب العالم
= القارة الإفريقية سوق واعدة جديدة لكنها تحتاج إلى مزيد من المشروعات والبنية التحتية
= تغيير وجه القارة الإفريقية ومستقبلها في 10 سنوات يتطلب برنامجا قاريا لمشروعات تنموية
= خطورة الإرهاب أنه يستخدم الفكر والعقيدة لتحقيق أهدافه ومصالحه..والشباب الأكثر تأثرا به
= مصر لا تتآمر على من يختلف معها مهما حدث، ونلتزم دائما بالحوار والتفاوض لحل مشاكلنا
= الإرهاب صناعة شيطانية تستهدف الإنسان وتقدمه، كما أنه بات غطاء لسياسات وأهداف بعض الدول
= مصر سارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق، نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات
= مصر خاضت معركتي الانتصار علي الإرهاب وتحقيق التنمية بشكل متواز ومتكامل وبنفس العزم والإصرار
= أطالب بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها لأن أدواتها أصبحت غير عملية في مواجهة تحديات الإرهاب
= واجهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا كبيرا، لأن بعض الدول قدراتها الاقتصادية والأمنية أقل من مستوى الإرهابيين
= مصر استطاعت منع الهجرة غير الشرعية من خلال استعادتها حالة الاستقرار الأمني التي فقدت منذ عام 2011
= لو تركنا دول الساحل والصحراء وحدها في مواجهة الإرهاب سنعرضها لسقوطها وضياع حلم التنمية والنزوح الجماعي لمواطنيه
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