جميلة عوض والشرنوبي معاً من جديد .. شاهد

نشرت الفنانة جميلة عوض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام بوستر من فيلمها القادم "بنات ثانوى" مع النجم محمد الشرنوبى.



كتبت جميلة عوض معلقة: "متحمسين تشوفونا مع بعض تاني؟ ، استنونا في فيلم #بنات_ثانوي .. 7 يناير بجميع دور العرض".



فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالآتى:

-ايوا متحمسين اووى .

-ثنائى جميل جدا.

-واضح ان شرنوبى دوره مختلف وجديد.



«بنات ثانوى» تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.



الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومى الغيطى، وهدى المفتى، وهنادى مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكى.