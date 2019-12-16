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فن

سامح حسين يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة.. صورة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
سامح حسين
سامح حسين
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محمد بدران
نشر الفنان سامح حسين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالًا بعيد ميلاده الـ43.

وعلق سامح حسين على الصورة قائلا: "مش أنا عيد ميلادى النهاردة " ويحتفل سامح بعيد ميلاده، اليوم، إذ أنه من مواليد 16 ديسمبر 1975.

من ناحية أخرى، يواصل سامح حسين، عرض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهي من بطولته بالمشاركة مع سهر الصايغ، بجانب عدد كبير من النجوم، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور المسرحية في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.

مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.
سامح حسين يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة.. صورة
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