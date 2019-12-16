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رياضة

حتحوت يكشف حقيقة تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
حتحوت
حتحوت
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكرة، أسندت إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش للحكم الدولي جهاد جريشة.

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة "صدي البلد"، إن قرار الإعلان عن اختيار جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، جاء عقب التصريحات التى أدلي بها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بشأن عدم إدارة جريشة لمباريات الزمالك قائلا بالنص: "أتمني اشوف جهاد جريشه اللي مشوفتوش من زمان يحكم لفرق معينه".

وأكد حتحوت، أن لجنة الحكام قد اختارت جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك منذ عدة ساعات ولكنها لم تعلن عن قرارها بشكل رسمي سوي من دقائق معدودة، وجاءت قدرا عقب تصريحات سيد عبدالحفيظ، وبدت وكأن اختيارها للحكم الدولي جاء بناء على توصية من مدير الكرة بالأهلي.

كما أوضح حتحوت إن تصريحات عبدالحفيظ بشأن آخر مباراة أدارها جريشة للزمالك كانت منذ أربعة سنوات، وهو يقصد مباراة الزمالك والمقاصة وركلة الجزاء المثيرة للجدل التى لم تحتسب، إلا أن عبدالحفيظ جانبه الصواب خاصة أن جريشة أدار للزمالك مباراة النجوم، مطلع الموسم المنصرم والتى حسمها النجوم بهدف دون مقابل جاء عن طريق صلاح أمين.
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