القاهرة تسجل 12.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-12-2019

تبدأ درجات الحرارة وحالة الطقس، اليوم الاثنين، في العودة إلى المعدلات الطبيعية لها، حيث يهدأ نشاط الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات:



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، معتدلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 20/12الإسكندرية 22/12بورسعيد 20/12رفح 20/10كاترين 10/4شرم الشيخ 21/15بني سويف 20/10الأقصر 22/10الوادي الجديد 22/5حلايب 23/19