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ديني

الإجهاض في الشهر الأول .. متى يجوز وكفارته وحكم تنظيم النسل؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
الإجهاض في الشهر
الإجهاض في الشهر الاول .. متى يجوز وكفارته وحكم تنظيم النسل؟
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محمد شحتة
حكم الإجهاض في الشهر الأول، إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

الإجهاض قبل نفخ الروح
أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه، فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة , التي لا تندفع إلا بنزوله , فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

الإجهاض بعد نفخ الروح
إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق ، وهذا المرض إن أمكن علاجه , أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها , أثناء الحياة , فلا يجوز إنزاله , أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر , قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} .
وبناء على ما سبق : فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي :
1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال .
2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد ، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح ، فمنهم من منع مطلقًا , ومنهم من أجاز بعذر , ومنهم من أجاز بغير عذر , ومنهم من قال بالكراهة ، والمختار في الفتوى : جواز الإسقاط بعذر ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة.

الأدلة العامة
قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} ، وثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» سنن ابن ماجه (2/ 784) والذي بنيت عليه قاعدة " الضرر يزال " فإذا تحقق الضرر في بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرورة.
فرفعا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط في واقعة السؤال لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] .

الإجهاض المتكرر
قال الدكتور ابراهيم محروس قنديل أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه لا يمكن تشخيص الإجهاض بأنه متكرر إلا بعد مرتين فيما فوق.
وأكد أن الإجهاض المتكرر انتشر في الفترة الأخيرة بين السيدات لعدة أسباب أبرزها التشخيص الخاطئ لحالتهم.
وقال أنه من الضروري إجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة للزوج والزوجة قبل البدء في العلاج، حتى لا تتفاقم الحالة.

أما عن أهم النصائح عند تكرار الإجهاض هو الذهاب للطبيب المختص فورًا وتجنب تناول أي عقاقير او أدوية دون إشراف الطبيب.

كما أشار الدكتور إبراهيم محروس أن الإجهاض المتكرر ليس له اي علاقة بمرض القطط المعروف بين أغلب الناس.

كفارة الإجهاض
من اجهضت فى الشهر الأول فكفارتها التوبة ولا يوجد شئ آخر غير التوبة.

حكم تنظيم النسل
علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره ومع ذلك ينبغي الأخذ بالأسباب فلا مانع من تناول وسائل منع الحمل وتنظيم النسل فإن قدر الله حمل الزوجة فعلينا القضاء بقدر الله وعدم اللجوء للإجهاض فقد يكون الطفل الذين يريد الأبوان إجهاضه هو سببا في سعادتهما في الدنيا والآخرة.
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