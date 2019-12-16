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أخبار البلد

تعرف على جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
تستمر فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، حيث يشهد اليوم الإثنين، 13 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وجلسات اليوم الاثنين هي:
= الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم؟
= آفاق التنمية المستدامة فى إفريقيا: فرص وتحديات.
= المرأة والحق في التنمية.
= التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية.
= دور الفنون فى التعامل مع قضايا الإنسانية.
= كيف تبقى آمنا فى العالم الرقمي.
= مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
= تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.
= Block Chain: تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.
= التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط.
= دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.
= وتستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS
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