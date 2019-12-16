تعرف على جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

تستمر فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، حيث يشهد اليوم الإثنين، 13 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.



وجلسات اليوم الاثنين هي:

= الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم؟

= آفاق التنمية المستدامة فى إفريقيا: فرص وتحديات.

= المرأة والحق في التنمية.

= التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية.

= دور الفنون فى التعامل مع قضايا الإنسانية.

= كيف تبقى آمنا فى العالم الرقمي.

= مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

= تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.

= Block Chain: تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.

= التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط.

= دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.

= وتستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS