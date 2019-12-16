الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور

أبدى عدد كبير من الشباب الأفريقي المشارك في فعاليات منتدى شباب العالم سعادتهم بالتواجد والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، حيث أكدوا أنه فرصة كبيرة لتحقيق التواصل مع مختلف الشباب من بلدان العالم.



وأضاف الشباب أنهم اكتسبوا صداقات جديدة من مختلف بلدان العالم خلال مشاركاتهم في فعاليات المنتدى، فضلا عن الاستفادة من الجلسات الثرية التي يحتويها المنتدى.



وحرص الشباب علي التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض والهتاف بنجاح المنتدى في أجواء احتفالية كرنفالية بمنتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ.