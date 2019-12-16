ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:17 م
صورة للشباب
صورة للشباب
Advertisements
شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
أبدى عدد كبير من الشباب الأفريقي المشارك في فعاليات منتدى شباب العالم سعادتهم بالتواجد والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، حيث أكدوا أنه فرصة كبيرة لتحقيق التواصل مع مختلف الشباب من بلدان العالم.

وأضاف الشباب أنهم اكتسبوا صداقات جديدة من مختلف بلدان العالم خلال مشاركاتهم في فعاليات المنتدى، فضلا عن الاستفادة من الجلسات الثرية التي يحتويها المنتدى.

وحرص الشباب علي التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض والهتاف بنجاح المنتدى في أجواء احتفالية كرنفالية بمنتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ.
الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور
الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور
الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور
الشباب الأفريقي: سعيدون بالمشاركة في منتدى شباب العالم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي: 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة بمنتدى شباب العالم هذا العام.. فيديو

شباب العالم يتوافدون علي مدينة السلام للمشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم..صور

إيفوارى مشارك بـ منتدى شباب العالم: بلدى تعانى الحروب ونهتم بجلسات السلام | فيديو

الروبوت صوفيا تبعث رسالة حب وسلام من منتدى شباب العالم.. فيديو

أعضاء تنسيقية الأحزاب يكشفون لـ صدى البلد كواليس ورش العمل وجلسات منتدى شباب العالم .. ويؤكدون: ألمانيا والإمارات تقتديان بـ مصر

صور تذكارية للرئيس السيسي مع كبار ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

آخر كلام .. مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

لهذا السبب.. متابعة تحرج لقاء الخميسي والأخيرة ترد

فيديو جراف| أجرأ فساتين النجمات في 2019

بحضور الرئيس السيسي.. شريف عامر يحاور الروبوت صوفيا بمنتدى شباب العالم

بين الاناقة والجرأة .. 50 فستانا للنجمات أثارت الجدل خلال 2019

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد