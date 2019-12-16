تقليد بقصد الترويج.. المشدد لعاطلين زوّرا عملات ورقية

موجز المحاكمات.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "ولاية سيناء" بينهم لاعب أسوان.. تزوير مستندات خاصة.. والمشدد لـ 3 أشخاص حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض