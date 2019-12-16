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حوادث

تقليد بقصد الترويج.. المشدد لعاطلين زوّرا عملات ورقية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:47 م
صورة أرشيفية - عملات
صورة أرشيفية - عملات ورقية
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لاتهامهما بتزوير العملات الورقية فى المطرية.


كانت كشفت تحقيقات النيابة، قيام كل من "ع . أ" عاطل، و "ا.ط" عاطل، بتقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة الـ 100 جنيه، عن طريق طباعة صورة للعملات وتزويرها.

بدية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية معلومات مفادها قيام المتهمين، بتزوير العملات الورقية، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من المعلومات و ضبط المتهمين بترويج كمية من هذه العملة المزورة " 90 ورقة مقلدة".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.
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