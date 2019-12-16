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رياضة

مرعي وهيما يقودان هجوم المقاصة أمام الاتحاد بالدوري | التشكيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:18 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عمرو الحلوانى
أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى

خط الوسط : مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - بيكلى

خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى

ويتواجد على دكة البدلاء : أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا
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