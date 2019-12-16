رسميا .. الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي ويخاطب اتحاد الكرة

خاطب مسئولو نادى الإسماعيلي اتحاد الكرة بشان مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
وطالب الإسماعيلى بشكل رسمي بنقل مباراته أمام الأهلى المقبلة من ملعب المكس إلى الإسماعيلية ، كحق أصيل للفريق فى لعب مباراته أمام المارد الأحمر على ملعبه مثل أى فريق فى الدوري الممتاز .
أعلن النادي الإسماعيلي تقدمه بطلب رسمي في بيان رسمي عبر موقعه .
وقال نص البيان: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية".
وواصل البيان: "استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية".
وأكمل "شدد مسؤولو الإسماعيلي في الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها كأس الأمم الإفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية التي تنطلق بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل تعكر صفو المشهد".
وتابع "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب في تأجيج مشاعر الجماهير".
وأتم البيان "مسؤولو الفريق شددوا على ضرورة إقامة مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، خاصة وأنها مباراة الفريق، وذلك لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع".
وطالب الإسماعيلى بشكل رسمي بنقل مباراته أمام الأهلى المقبلة من ملعب المكس إلى الإسماعيلية ، كحق أصيل للفريق فى لعب مباراته أمام المارد الأحمر على ملعبه مثل أى فريق فى الدوري الممتاز .
أعلن النادي الإسماعيلي تقدمه بطلب رسمي في بيان رسمي عبر موقعه .
وقال نص البيان: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية".
وواصل البيان: "استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية".
وأكمل "شدد مسؤولو الإسماعيلي في الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها كأس الأمم الإفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية التي تنطلق بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل تعكر صفو المشهد".
وتابع "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب في تأجيج مشاعر الجماهير".
وأتم البيان "مسؤولو الفريق شددوا على ضرورة إقامة مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، خاصة وأنها مباراة الفريق، وذلك لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع".