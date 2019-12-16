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أخبار العالم

اختطاف طاقم ناقلة نفط هندية غرب أفريقيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، أن قراصنة اختطفوا نحو 20 شخصا من طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل غرب أفريقيا وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "بعثتنا في أبوجا تتابع الأمر مع السلطات النيجيرية وسلطات البلدان المجاورة".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الشركة المشغلة للسفينة "ماريتايم يونيون" أعلنت أن السفينة، المحملة بالوقود، "تعرضت لهجوم وتم السيطرة عليها" أثناء توجهها إلى العاصمة التوغولية لومي من أنغولا وأن الشركة تعمل مع السلطات المختصة لحل المشكلة.

وحذرت صناعة الشحن في الشهور القليلة الماضية من زيادة وقائع القرصنة والخطف في خليج غينيا، خاصة قرب نيجيريا.

وخطف القراصنة في الخامس من ديسمبر طاقما من 19 فردا، 18 منهم هنود، قبالة نيجيريا من ناقلة ضخمة مسجلة لدى شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة لنقل النفط الخام إلى الهند.

وفي واقعة أخرى، قال مدير ناقلة نفط يونانية يوم الجمعة إن القراصنة أطلقوا سراح ثلاثة من أفراد طاقم الناقلة بعدما اتخذوهم رهائن قبالة ساحل توجو في نوفمبر.
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