المصرية للمطارات: انتهاء أعمال لجنة الأجور لزيادة المرتبات خلال أسابيع

أعلنت الشركة المصرية للمطارات برئاسة اللواء وائل النشار، أن ما تتناوله بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "زيادة اجور العاملين وأن لجنة الأجور لم تتوصل إلى مقترح حتى الآن، عار تماما.



وتؤكد المصرية للمطارات، ان موضوع زيادة الأجور للعاملين جار العمل عليه وهو من أولويات وزير الطيران الفريق يونس المصرى والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.



وأوضحت المصرية للمطارات، أنه سوف تنهى لجنة الأجور أعمالها فى خلال الأسابيع القادمة، وتهيب الشركة المصرية للمطارات بوسائل الإعلام تحري الدقة فى تناول المعلومات والرجوع الي المصادر الرسمية فيما يصل اليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هي أساس ما ينشر على الرأي العام.