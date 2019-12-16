شاب من الفيوم: سعيد بالمشاركة في المنتدى

أبدى فادي أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة الفيوم، سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم.





وأضاف فادي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أشارك في منتدى شباب العالم لأول مرة".





وتابع "انبهرت من عدد المشاركين في منتدى شباب العالم من جنسيات مختلفة من كافة أنحاء العالم".





وأكمل حديثه "الشباب قادر على تنظيم منتدى شباب العالم وهذا حدث عالمي يشارك فيه كافة جنسيات العالم، وله صدى ضخم".



