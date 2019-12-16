هاني حتحوت يتساءل: هل المستحقات سبب خسارة الزمالك من الطلائع؟

تساءل الإعلامي هاني حتحوت عن أسباب خسارة نادي الزمالك أمام منافسه نادي طلائع الجيش قائلا: "كيف خسر الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش.



وأضاف حتحوت خلال تقديم برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نادي الزمالك يتعرض للهزيمة دون سبب واضح.



وأكد هاني حتحوت أن خسارة نادي الزمالك أثارت حالة من الجدل والسخرية بين المشجعين خصوصا جماهير النادي الأهلي عقب الهزيمة الفادحة التي تلقاها اليوم.



وأوضح أن نادي طلائع الجيش كان يستطيع تحقيق نتائج إيجابية وكبيرة للغاية، خصوصا في عدم ظهور نادي الزمالك بالأسلوب الأمثل مطالبا مسؤولي نادي الزمالك بتوضيح لسبب الهزيمة.



وتابع: "هو الموضوع مستحقات مالية متأخرة للاعبين تسببت في الهزيمة".



وتعرض نادي الزمالك للهزيمة أمام منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.