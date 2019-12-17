هتولع نار | علي ربيع يروج لفيلمه الجديد الخطة العامية

نشر الفنان علي ربيع، صورا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع فريق عمل فيلمه الجديد "الخطة العامية" ليروج للفيلم بين جمهوره ومتابعيه.



وعلق علي ربيع على الصورة قائلًا: "فيلم الخط العامية قريبا ان شاء الله #هتولع_نار_هتبقي_دماار"، ولم يكشف عن موعد عرض الفيلم.



يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.



يذكر أن أحدث أعمال علي ربيع رمضان 2019 كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد ‏محمود ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي ‏عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان‎.‎