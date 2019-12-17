الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن الزمالك قدم أداء مميز أمام أول أغسطس بيراميدز ولكن كان من أول دقيقة أمام طلائع الجيش كان خارج التركيز.



وأشار تامر عبد الحميد خلال حواره في برنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن تغييرات كارتيرون لم تضف الكثير للزمالك أمام الطلائع، والجيش كان يمكنه الفوز على الزمالك 4 - 0.



وأضاف أنه لا يتوقع ضياع نقاط جديدة من الزمالك في الدوري، الزمالك يملك قائمة لاعبين على مستوى مميز، ولاعبو الزمالك يعانون من التشتت ويركزون في الأمور المادية.



وتابع أنه يؤيد لاعبي الزمالك في المطالبة بحقوقهم لكن عليهم منح النادي وجماهيره حقهما في الملعب، والزمالك يعاني من أزمات عديدة.



واسترسل أن الزمالك يعاني من تسريب أزماته لوسائل الإعلام عكس الأهلي التي تحدث به مشاكل لكن لا تأخذ مساحات في الإعلام مثل أزمة أحمد فتحي ، ورامي ربيعة.



وأردف أن ميتشو كان دائم التغيير في تشكيل الزمالك، وتثبيت كارتيرون لتشكيل الزمالك الفترة الماضية أمر واقعي وجيد



وأتم أن دفاع الزمالك وحارس المرمى هما سبب الخسارة من طلائع الجيش، رغم الخسارة من الطلائع أثق في لاعبي الزمالك وعليهم تصحيح أخطائهم



واختتم تصريحاته قائلا: "من غير المنطقي أن يبتعد الزمالك عن المنافسة على الدوري في وجود هذا الجيل ، من اللاعبين، الزمالك يملك أحد أفضل أجيال النادي في الوقت الحالي".