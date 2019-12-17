افتتاح نادي سينما المرأة بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد

افتتح المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي"، فعاليات نادي سينما المرأة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن ، منهم الفنانة "سميحة أيوب" والفنان " كمال أبو رية" والفنانة "بشرى" والفنان عمرو عابد" و الفنانة" عفاف رشاد" وآخرين إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.



يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين تحت إدارة الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وأعقبه فقرة فنية استعراضية، ثم قامت الدكتورة سعاد شوقي والفنانة سميحة أيوب والفنان كمال أبو رية بتكريم كل من "الدكتورة منى الصبان ومدير التصوير محمود عبد السميع والمخرج كمال منصور والمخرج أحمد خالد توفيق والمخرج محمد حمدى.



كما شمل التكريم عدد من الوجوه الشابة، هم الفنان محمود فارس ،الفنان محمد فاروق ،الفنان شريف رواش،الفنان غفران ممدوح،المخرجة الشابة آية العدل،المخرجة الشابة آلاء محمود و المخرجة الشابة آلاء محمد.



وأعقب ذلك عرض الفيلم الروائي "لما بنتولد" للمخرج "تامر عزت" وعقب عرض الفيلم تم تكريم صناعه الفنان عمرو عابد والفنان محمد حاتم، الفنانة ابتهال الصريطى ،الفنانة أميمة السباعى،الفنانة حنان سليمان، والمنتج معتز عبد الوهاب والمخرج تامر عزت.



كما أقيمت ندوه للحديث عن الفيلم بين صناعة والجمهور أدارتها الناقدة السينمائيه" ماجدة خير الله"



يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة سوف تتنقل بمختلف المحافظات وذلك لتوعية الشعب المصرى بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار أهمية المرأة في المجتمع.